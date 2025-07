Innaturale

Preparati a immergerti in un'esperienza unica con INnaturale, lo spettacolo che il 9 luglio anima la pineta di San Donnino durante il Il Giardino delle Esperidi Festival. Due repliche alle 20.30 e alle 22.00 ti aspettano per scoprire un mondo di emozioni e sorprese pensato per tutti. Non perdere questa occasione di vivere un evento magico sotto le stelle, dove la creatività incontra la natura.

Mercoledì 9 luglio, nell’ambito della 21ª edizione de Il Giardino delle Esperidi Festival, va in scena in doppia replica alle ore 20.30 e alle ore 22.00 nella pineta di San Donnino a Mondonico, borgo del comune di Olgiate Molgora, lo spettacolo tout public INnaturale, una creazione di Emanuela. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

