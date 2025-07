In crisi la Giorgio Giorgi storica società di distribuzione di giornali Filcams Cgil e UilTucs | Chiediamo incontro per tutelare lavoratori

In un momento di grande incertezza, la storica società Giorgio Giorgi Srl, simbolo della distribuzione di giornali nel territorio fiorentino, si trova in seria crisi. La Filcams Cgil e UilTucs Toscana chiedono un incontro urgente per tutelare i lavoratori e trovare soluzioni condivise. È fondamentale ascoltare le voci di chi ogni giorno porta informazione nelle case, perché il loro futuro non può essere lasciato al caso.

La Giorgio Giorgi Srl, storica società per la distribuzione di giornali del territorio fiorentino situata a Calenzano, sta attraversando una grave crisi. A lanciare l’allarme sono Umberto Marchi della Filcams Cgil di Firenze e Annamaria Torracchi della UilTucs Toscana, che esprimono “profonda. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

