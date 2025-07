Il sindaco sul ricorso elettorale del centrosinistra | Se non fosse drammatico sarebbe Scherzi a parte rinunci alla sospensiva

Il sindaco commenta con fermezza il ricorso elettorale del centrosinistra, sottolineando l’estrema importanza di un dibattito sereno e trasparente. Se non fosse drammatico, sembrerebbe uno scherzo a parte: la sinistra e i Cinquestelle pescarese trovano ogni motivo per criticare, senza riconoscere i meriti del sistema democratico e dei cittadini. L’unica cosa che interessa all’opposizione è...

"Alla sinistra-cinquestelle pescarese non va bene niente: non va bene la sentenza del Tar, non va bene il voto degli elettori del 2024 e non va bene neppure il lavoro di tutti i 170 presidenti di seggio impegnati alle elezioni comunali del 2024. L'unica cosa che interessa all'opposizione è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it