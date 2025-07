Il ragazzo che nascondeva oltre 50 dosi di droga anche nel posacenere | arrestato

Durante un normale servizio di controllo a Varedo, i carabinieri hanno scoperto un ragazzo che nascondeva oltre 50 dosi di droga anche nel posacenere. Il giovane, un 20enne di origine marocchina senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio. Questa operazione evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza del territorio e combattere la criminalità .

Stavano effettuando dei normali controlli sul territorio, quando a Varedo, in via Desio, i carabinieri hanno fermato un 20enne di origine marocchina. L’uomo, risultato poi essere in Italia senza fissa dimora, è finito agli arresti con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

