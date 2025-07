Il maestrale si porta via l' afa | Agrigento può respirare tregua fino al weekend

Il maestrale, con la sua brezza rinfrescante, sta portando via l’afa che ha avvolto Agrigento, regalando una tregua temporanea prima del weekend. Dopo una settimana di temperature record e una calura insopportabile, la bolla di calore che ha infuocato l’Italia si sta dissolvendo. In Sicilia, il sollievo è vicino: un respiro di sollievo che ci prepara ad affrontare i giorni a venire con più serenità.

Dopo una settimana di temperature record, la bolla di calore che ha arroventato l'Italia svanisce. In particolare al Mezzogiorno, che non è interessato dai violenti fenomeni temporaleschi previsti nel Settentrione, si va verso una tregua. Anche in Sicilia si dovrebbe tornare a respirare dopo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

