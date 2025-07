Il dramma di Mattia morto in moto sulla Gardesana | aveva solo 20 anni

Il tragico incidente sulla Gardesana scuote il cuore della comunità di Malcesine: Mattia, un ragazzo di soli 20 anni, ha perso la vita in un drammatico schianto. Questa perdita si aggiunge all'elenco di giovani vittime che ogni anno pagano il prezzo delle strade del Lago di Garda. Mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica, il dolore e la riflessione sulla sicurezza stradale sono inevitabili.

È un giovane di 20 anni l'ennesima vittima delle strade del Lago di Garda. A perdere la vita nel drammatico sinistro avvenuto nella mattinata di lunedì a Malcesine è stato infatti un giovane del posto, Mattia Carfioli. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, ma da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

