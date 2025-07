Il calcio cittadino va verso le tre squadre il Comune firma i nulla osta per lo stadio

Il calcio cittadino si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo: il Comune ha firmato i nulla osta per l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio”, aprendo le porte a tre ambiziose squadre tra Serie D ed Eccellenza. Acr Messina, Messina 1947 e Messana avranno presto a disposizione un impianto di livello superiore per le loro sfide, rafforzando la passione sportiva e il valore della nostra comunità. È arrivato il momento di sostenere il nostro calcio locale!

Il calcio cittadino ha attualmente tre potenziali squadre tra serie D ed Eccellenza. Dal Comune sono arrivate le firme sui nulla osta per l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio”, richiesti da Acr Messina, Messina 1947 e Messana, che riguardano l’utilizzo del mega impianto nelle partite. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

