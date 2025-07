il Bari annuncia il primo acquisto del mercato estivo | dalla Roma arriva Pagano

Il Bari dà il via alla sua campagna estiva con un colpo di mercato: dall'AS Roma, arriva Riccardo Pagano, promettente centrocampista classe 2004. Una mossa strategica che sottolinea l’ambizione dei pugliesi di rinforzarsi e puntare in alto. Originario di Tivoli, Pagano è pronto a mettersi in mostra in squadra, portando freschezza e talento nel centrocampo biancorosso. La stagione si apre con entusiasmo e nuove sfide all’orizzonte.

Prima operazione ufficiale in entrata del calciomercato estivo per il Bari che ha comunicato di aver acquisito dall'AS Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2004 Riccardo Pagano. Originario di Tivoli, Pagano è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: pagano - bari - estivo - roma

Concessioni balneari e canoni d’affitto: quanto pagano gli stabilimenti di Bari e provincia - Con l’arrivo della stagione estiva, le spiagge di Bari e provincia si preparano ad accogliere numerosi visitatori.

+++CALCIOMERCATO LIVE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI A TELESVEVA SPORT – SERIE C: MAIURI È GIÀ CERIGNOLA ED È PRONTO PER FIRMARE UN BIENNALE – SERIE B: BARI SI... Vai su Facebook

il Bari annuncia il primo acquisto del mercato estivo: dalla Roma arriva Pagano; Pagano è il primo arrivo del nuovo Bari: arriva in prestito dalla Roma; Bari, giorni di «fuoco»: una settimana per regalare a Caserta le prime certezze.

il Bari annuncia il primo acquisto del mercato estivo: dalla Roma arriva Pagano - Il centrocampista è stato tesserato in prestito con diritto di riscatto dai giallorossi: l'anno scorso ha giocato a Catanzaro allenato da mister Fabio Caserta ... Da baritoday.it

Il Bari chiude l'affare: arriva Pagano dalla Roma - Il centrocampista arriva in biancorosso dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. Si legge su calciomercato.com