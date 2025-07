Gravi blackout a Monza | operai al lavoro

Dopo i violenti temporali di ieri sera, Monza si trova ancora alle prese con gravi blackout causati da un guasto alla cabina di piazza Cambiaghi e altre zone. Operai specializzati sono al lavoro senza sosta per ripristinare l’energia elettrica e ridurre le disagi. La comunità resta in attesa di normalizzarsi completamente, mentre le squadre continuano il loro impegno. La situazione, seppur complessa, sta lentamente tornando alla normalità .

Dopo i forti temporali di ieri sera Enel ha comunicato al Comune di Monza di aver registrato un guasto importante presso la cabina di piazza Cambiaghi e in altre zone: tutte le squadre sono al lavoro da ieri per i ripristini, e le situazioni critiche agli impianti risultano ora in gran parte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - lavoro - gravi - blackout

A Monza le aziende cercano personale da assumere: 31 offerte di lavoro - A Monza e Brianza, il mercato del lavoro è in fermento: 31 aziende stanno cercando personale da assumere.

Gravi blackout a Monza: operai al lavoro https://ift.tt/nmgOIDb https://ift.tt/lQjnN48 Vai su X

Roma, incidente in microcar nella notte: gravi 4 ragazzi ai Parioli Vai su Facebook

Gravi blackout a Monza: operai al lavoro; Attualità .

Monza: uomo aggredisce moglie e figlio, sono gravi - Un uomo ha aggredito e ferito gravemente con un coltello la moglie di 47 anni e il figlio di 22 nella casa in cui vivono a Monza, in via Ariosto. Si legge su affaritaliani.it

Monza: sempre più malati da lavoro, anche ansia e ipertensione da smart working - MSN - La tecnologia, però, può essere utilizzata anche per migliorare la sicurezza dei lavoratori. msn.com scrive