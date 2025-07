Forteto cala il sipario | respinta la richiesta di concordato preventivo

Il Forteto, noto cooperativa del Mugello, si trova a un passo dall'incertezza: il tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di concordato preventivo, segnando un punto di svolta nella sua travagliata storia. La decisione apre un capitolo difficile, ma anche l'opportunità di ripensare strategie e prospettive future. Riuscirà questa realtà storica a rialzarsi e a ritrovare la strada verso un nuovo equilibrio? Solo il tempo potrà dirlo.

Respinta dal tribunale di Firenze la richiesta di concordato preventivo per ForteMugello, denominazione assunta circa un anno fa da Il Forteto. La cooperativa, attiva nella vendita di prodotti caseari, aveva provato a chiedere un concordato preventivo, nominando un curatore, precisa la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: concordato - forteto - respinta - richiesta

Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo; Disposta la liquidazione del Forteto; Ex Forteto, no al concordato. Fallita la società ForteMugello: Fondi per vittime gestiti male.

Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo - Respinta dal tribunale di Firenze la richiesta di concordato preventivo per ForteMugello, denominazione assunta circa un anno fa da Il Forteto. Lo riporta firenzetoday.it

Ex Forteto, no al concordato. Fallita la società ForteMugello: "Fondi per vittime gestiti male" - Michelotti (FdI): "La commissione seguirà l’iter che porterà all’insediamento al passivo". Come scrive msn.com