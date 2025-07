Fluminense-Chelsea pari al 90? | supplementari o rigori? Il regolamento del Mondiale per Club

Il match tra Fluminense e Chelsea si scontrerà con il dramma del pareggio al 90°, ma cosa prevede il regolamento del Mondiale per Club? Mentre le semifinali infiammano il torneo FIFA, scopriamo come si deciderà chi approderà in finale in caso di parità: supplementari o rigori? Un evento che tiene tutti con il fiato sospeso.

2025-07-08 10:18:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Brasiliani e Blues si affrontano per conquistare la finale del Mondiale per Club: ma cosa accadrebbe in caso di pareggio al 90?? Al via le semifinali del Mondiale per Club FIFA e la prima delle due sfide per conquistare la finale del 13 luglio vede protagonisti Fluminense e Chelsea. I brasiliani del 40enne Thiago Silva, dopo aver eliminato l’Inter, hanno superato anche l’Al Hilal dell’ex nerazzurro Simone Inzaghi, grazie ai goal di Martinelli ed Hercules che hanno reso vano il momentaneo pareggio saudita firmato da Marcos Leonardo. 2-1 è anche il risultato con il Chelsea si è imposto sul Palmeiras, il goal di Palmer e l’autorete di Weverton sono valsi ai londinesi di Enzo Maresca il passaggio del turno (Estevao, prossimo acquisto proprio dei Blues, ha siglato il provvisorio pareggio). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

