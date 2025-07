Festa all’Ex Convento di San Francesco per celebrare i 70 anni di Intercultura

L’Ex Convento di San Francesco si trasforma in un vivace palcoscenico di scoperte e incontri per celebrare i 70 anni di Intercultura. Un’occasione speciale per condividere storie, immergersi in culture diverse e salutare con entusiasmo chi si prepara a esplorare il mondo. Il 2 luglio, un evento imperdibile organizzato dal Centro locale di Intercultura Pordenone, che promette emozioni e nuovi orizzonti per tutti i partecipanti.

Ritrovarsi, scoprire nuove culture attraverso gli occhi degli altri, raccontare esperienze uniche e salutare chi è pronto a partire per andare in tutto il mondo. L’annuale Festa dei Saluti organizzata dal Centro locale di Intercultura Pordenone il 2 luglio presso la suggestiva cornice dell’Ex. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

