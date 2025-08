Extreme E rinnova la propria partnership con Warner Bros Discovery

Extreme H è lieta di confermare la firma di un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD), che offrirĂ a milioni di appassionati di sport motoristici la migliore copertura delle gare in diretta e on-demand in tutta Europa. Per garantire la trasmissione di Extreme H in piĂą di 50 territori, Eurosport trasmetterĂ emozionanti azioni . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Extreme E rinnova la propria partnership con Warner Bros. Discovery

In questa notizia si parla di: extreme - warner - bros - discovery

Extreme E rinnova la propria partnership con Warner Bros. Discovery - Extreme H è lieta di confermare la firma di un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD), che offrirà a milioni di appassionati di sport motoristici la migliore copertura delle gare in diretta e on-demand in tutta Europa.

Attraverso un comunicato stampa, David Zaslav (CEO di Warner Bros. Discovery) ha espresso il suo entusiasmo per il film #Superman e per il futuro del DC Universe: "Tre anni fa, ho assunto James Gunn e Peter Safran per reinventare e unificare la direzione Vai su Facebook

Canali IPTV gratis e in italiano: ecco come vederli; Wonder Twins: KJ Apa e Isabel May protagonisti del film DC in arrivo su HBO Max; Cancellato il film sui Wonder Twins per HBO Max.

Warner Bros. Discovery si riorganizza in Warner Bros. e Discovery Global e annuncia il top management - Nella prima società confluisce la parte di “Streaming & Studios”, nella seconda quella di “Global Networks”. Come scrive engage.it

Warner Bros. Discovery, ufficiale la scissione nel 2026: i nomi delle nuove società - Il colosso statunitense dell’intrattenimento ha annunciato le denominazioni societarie e le nomine dei dirigenti senior per la scissione dell’azienda, prevista per la metà del 2026. Lo riporta calcioefinanza.it