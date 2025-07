Droga e smartphone individuati in due celle dalla polizia penitenziaria | il plauso del sindacato Osapp

La sicurezza nelle carceri è una priorità, e l’efficace operato della polizia penitenziaria di Lecce dimostra come il lavoro di squadra possa fare la differenza. Droga e smartphone sequestrati in due celle, con il plauso del sindacato Osapp Puglia che sottolinea l’importanza di ogni intervento per garantire un ambiente più sicuro e controllato. La lotta contro il traffico illecito in carcere continua con determinazione, rafforzando il rispetto delle regole e la tutela di tutti.

LECCE – Droga e smartphone individuati all’interno di due celle del carcere di Lecce dalla polizia penitenziaria: il plauso del sindacato Osapp Puglia. Gli agenti di Borgo San Nicola, nelle scorse ore, hanno infatti provveduto al sequestro di stupefacente e telefonini in possesso di alcuni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

