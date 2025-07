Donate due carrozzine alla Lungodegenza dell' ospedale Marconi di Cesenatico

Un gesto di grande solidarietà ha recentemente arricchito il reparto di Lungodegenza dell’ospedale Marconi di Cesenatico, dove due nuove carrozzine sono state donate per migliorare il comfort dei degenti. Questa iniziativa, frutto della generosità di numerosi benefattori, testimonia come un piccolo gesto possa fare una grande differenza nella vita di chi si trova in condizioni di bisogno. La solidarietà continua a essere il motore del cambiamento e della speranza.

Si è svolta nei giorni scorsi, nel reparto di Lungodegenza dell’ospedale Marconi di Cesenatico, la cerimonia di consegna e ringraziamento per il dono di due carrozzine per i degenti. La donazione, del valore di circa 1.200 euro, è stata possibile grazie alla generosità di numerosi benefattori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

