Diciottenni accerchiati e minacciati con una mazza da baseball fuori dall' Ulivi | La nostra colpa? Festeggiare il diploma

Una scena che lascia senza parole: 18enni, appena diplomati, circondati e minacciati con una mazza da baseball da un uomo più anziano fuori dal Liceo Ulivi. La loro colpa? Celebrarlo con gioia e spensieratezza, subito dopo gli orali. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla tolleranza e il rispetto verso i giovani. È ora di riflettere: la festa di un traguardo importante deve essere un momento di gioia, non di paura.

Un gruppetto di 18enni accerchiati, insultati e minacciati da un trentenne con una mazza da baseball in mano fuori dal Liceo Ulivi. La loro colpa? Festeggiare il diploma di maturità subito dopo gli orali fuori dalla scuola. Il gruppetto di 7 ragazzi, secondo il racconto dei giovani e di un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

