Demanio idrico e opere idrauliche oltre 2 milioni di euro dalla Regione per interventi urgenti

La tutela dell'ambiente resta una priorità fondamentale per la nostra regione, e questo investimento di oltre 2 milioni di euro dimostra l'impegno concreto per garantire sicurezza e sostenibilità. Con interventi urgenti e mirati, si punta a preservare i corsi d'acqua, prevenire rischi e migliorare la gestione delle risorse idriche. Un passo importante verso un territorio più sicuro e rispettoso dell'ambiente, che coinvolge e protegge tutti noi.

Oltre due milioni di euro nel prossimo triennio per la manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale. È quanto previsto nel disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione regionale 2025-2027.

Due milioni per il demanio idrico - Con oltre due milioni di euro destinati nel triennio 2025-2027, la Regione rafforza il suo impegno per tutelare e preservare il demanio idrico e le opere idrauliche, elementi fondamentali per la sicurezza e la qualità del nostro territorio.

