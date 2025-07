Danni per il maltempo gli imprenditori del volterrano lanciano l' allarme con Coldiretti

Il maltempo record che ha flagellato la Toscana, con 89 eventi estremi dall’inizio dell’anno, sta mettendo in ginocchio l’economia locale. Gli imprenditori del Volterrano, uniti a Coldiretti, lanciano un forte allarme: le devastazioni di marzo, con 41 nubifragi, hanno causato danni per oltre 100 milioni di euro. È il momento di agire e trovare soluzioni durature per tutelare le comunità e il territorio.

Dall’inizio dell’anno ad oggi i fenomeni atmosferici eccezionali in Toscana sono stati 89. Il mese horribilis è stato marzo con ben 41 nubifragi in un mese, più di uno al giorno, che hanno causato alluvioni e danni complessivi per 100 milioni di euro a famiglie ed imprese nelle province di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

