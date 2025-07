Danni maltempo la Regione recupera 45 milioni

Danni causati dal maltempo in Sicilia nel 2025 hanno lasciato il segno, ma la regione si risolleva con un recupero di 45 milioni di euro. Il governo Schifani, intervenendo prontamente, ha approvato una strategia di rimodulazione delle risorse del Pr Fesr 2021/27, dimostrando determinazione nel sostenere la ripresa e il rilancio del territorio. Un passo importante verso una Sicilia più forte e resiliente.

Il governo Schifani ha recuperato 45 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio siciliano nel 2025. La giunta regionale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato la proposta di rimodulazione delle risorse del Pr Fesr 202127. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

