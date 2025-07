Crollo nel cantiere di un supermercato di Firenze | in carcere l' ingegnere della ditta abruzzese che produsse la trave

Un tragico crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze ha scosso la comunità. L'ingegnere della ditta abruzzese responsabile della produzione della trave è stato arrestato su disposizione della procura, evidenziando l'importanza di garantire sicurezza e responsabilità in questi cantieri. La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e sulla qualità delle strutture edilizie, temi cruciali per la tutela di vite umane e il rispetto delle norme.

Su disposizione della procura di Firenze, questa mattina è stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti dell’ingegnere coinvolto nell'inchiesta sul crollo avvenuto nel cantiere di un supermercato di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024 e costato la vita a cinque. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: crollo - cantiere - firenze - carcere

