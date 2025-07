Crollo al ristorante Essenza | la ricostruzione della tragedia il punto sulle indagini Cosa sappiamo

Il crollo al ristorante Essenza di Terracina ha sconvolto la comunità, con il tragico decesso della giovane sommelier Mara Severin. Le autorità stanno lavorando senza sosta per chiarire le cause di questa tragedia, al centro di intense indagini che mirano a ricostruire l’accaduto e ad individuare eventuali responsabilità. La comunità si stringe intorno ai familiari di Mara, mentre si attende una risposta definitiva sulle dinamiche di questo drammatico incidente.

Si indaga per chiarire le cause del terribile crollo del solaio del ristorante Essenza, che ha travolto e ucciso la giovane sommelier Mara Severin. Le indagini sul crollo, le ipotesi di reato Sulla tragedia consumata ieri sera, 7 luglio, a Terracina, la procura di Latina, con il sostituto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: crollo - ristorante - essenza - tragedia

Esplosione e crollo a via Foria, A Figlia d''o Marenaro: "Danni gravi ai nuovi locali del nostro ristorante" - Un'epica esplosione scuote il cuore di via Foria a Figlia d'o Marenaro, provocando danni ingenti ai nostri nuovi locali e sconvolgendo l'intera comunità.

Crollo al ristorante Essenza: la ricostruzione della tragedia, il punto sulle indagini. Cosa sappiamo https://ift.tt/XMArqu4 https://ift.tt/G4bzErL Vai su X

Sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non dal maltempo, il crollo del solaio avvenuto lunedì sera, nel ristorante stellato 'Essenza’ di Terracina. La tragedia ha causato la morte della sommelier Mara Severin di 31 anni e il ferimento di altre cinque Vai su Facebook

Terracina, crolla il soffitto del ristorante stellato «Essenza»: muore la sommelier Mara Severin; Tragedia a Terracina: crolla il tetto di un ristorante stellato, muore la sommelier, 10 i feriti; Mara Severin morta a Terracina nel crollo del tetto del ristorante Essenza, era sommelier e aveva 31 anni.

Crollo del tetto a Terracina: le immagini del ristorante Essenza. Il video - La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 7 luglio, al ristorante stellato "L'Essenza" di Terracina, in provincia di Latina. Scrive tg.la7.it

Mara Severin morta nel crollo al ristorante Essenza, individuato il punto del cedimento: indagini sulla recente ristrutturazione - La sommelier era tra le anime del locale stellato ed è stata travolta dalle macerie. Segnala today.it