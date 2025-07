Crisi Stm Mazzeo Ugl | La Regione non ci lasci soli in questa battaglia

La crisi della STM Mazzeo UGL mette in luce l’urgenza di un intervento deciso da parte della regione. Con il prossimo confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy previsto per il 28 luglio, è fondamentale che le istituzioni ci sostengano per difendere i posti di lavoro e il futuro dell’indotto catanese. La battaglia è appena iniziata, e la regione non deve lasciarci soli in questa sfida cruciale.

“Si deve attendere la riunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prossimo 28 luglio, per conoscere il piano industriale della ST per Catania. La riunione di oggi è stata solo interlocutoria. Non ha aggiunto nessuna informazione a quanto conoscevamo già poiché dalla Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: regione - crisi - mazzeo - lasci

Crisi idrica, la Regione: "Più acqua per la diga Castello" - La recente crisi idrica ha spinto a cercare soluzioni urgenti, e le recenti piogge in Sicilia hanno portato un incremento di 3 milioni di metri cubi negli invasi potabili.

Crisi Stm, Mazzeo (Ugl): La Regione non ci lasci soli in questa battaglia https://ift.tt/KNi8CcY https://ift.tt/975GhgB Vai su X

Riunione alla Regione in attesa dell'appuntamento al ministero delle Imprese e del made in Italy Vai su Facebook

Crisi Stm, Mazzeo (Ugl): La Regione non ci lasci solo in questa battaglia; Crisi Stm, Mazzeo (Ugl): La Regione non ci lasci soli in questa battaglia; Crisi Stm, Adorno (M5s): la Regione non conosce il piano industriale per l'azienda'.

Crisi e concerie. Prime decisioni in Regione - Il presidente Giani ha convocato un tavolo di crisi sulla concia e calzature in Toscana per affrontare la situazione economica e creativa del ... Lo riporta lanazione.it

Comitato delle Regioni, Mazzeo ha partecipato all'assemblea plenaria - Adnkronos - Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha partecipato alla 163/a assemblea plenaria del Comitato Europeo delle Regioni che si è svolto a Bruxelles nella giornata di ... Riporta adnkronos.com