Crimini contro gli animali in Umbria 87 fascicoli aperti e 46 persone indagate

Le cronache recenti in Umbria rivelano un inquietante quadro di crimini contro gli animali, con 87 fascicoli aperti e 46 persone indagate. Dalla brutalità dei combattimenti tra animali alle corse clandestine di cavalli, dal traffico di cuccioli alle truffe nell’ippica, ogni aspetto svela un fenomeno allarmante. È fondamentale sensibilizzare e agire per contrastare queste illegali attività e proteggere le creature innocentemente coinvolte. Solo così possiamo garantire un futuro più etico e rispettoso.

Combattimenti tra animali, corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, truffe nell’ippica, business illegale dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abigeato, pesca di frodo e illegalità nel comparto ittico, uso di animali a scopo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

