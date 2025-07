Così si smantella la memoria industriale di Brescia senza pensare al futuro

nel tempo, per rivivere le storie di un'industria che ha plasmato Brescia. In questo processo di smantellamento, si perde non solo una struttura, ma anche un patrimonio di memorie e tradizioni che merita di essere ricordato e valorizzato.

Reti arancioni, mezzi pesanti, sacchi bianchi pieni di macerie. Un silenzio irreale aleggia tra le pareti dell'ex-Iveco, una delle fabbriche storiche del quartiere. Oggi, quel gigante vuoto viene smantellato pezzo dopo pezzo. Ma cosa sta scomparendo esattamente? Per rispondere bisogna tornare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: così - smantella - memoria - industriale

Così si smantella la memoria industriale di Brescia, senza pensare al futuro; ?? Così si smantella la memoria industriale di Brescia, senza pensare al futuro.