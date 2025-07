Così rubava tra i bagagli del Frecciarossa fermo in stazione

Un episodio di audacia e rischio che mette in luce la sfida della sicurezza sui mezzi di trasporto. Un uomo, sorpreso a rubare tra i bagagli di un Frecciarossa in partenza per Venezia, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia. La sua storia si intreccia con questioni di legalità e insicurezza, evidenziando l’importanza di vigilanza e prevenzione. Ma come si evolverà questa vicenda?

Stava rovistando tra i bagagli dei passeggeri a bordo di un Frecciarossa in partenza per Venezia, quando è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia. Il protagonista è un cittadino algerino, irregolare in Italia e con diversi precedenti alle spalle, fermato alla stazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

