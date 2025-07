Cos’è la ‘Fridge cigarette’ il nuovo trend su TikTok che preoccupa i medici

La “fridge cigarette” sta conquistando TikTok, ma attenzione: si tratta di un trend che nasconde rischi per la salute. Non sono sigarette, bensì giovani che sostituiscono il tabacco con l’energia delle lattine di Diet Coke ghiacciata. Una moda innocua o una nuova dipendenza in agguato? Gli esperti sono preoccupati: questa tendenza sta rapidamente diffondendosi tra la Generazione Z, e i medici lanciano l’allarme.

La "fridge cigarette" è il nuovo fenomeno virale di TikTok. Non fatevi ingannare dal nome perché le sigarette da frigo non esistono. Semmai, qualcosa di fresco che sostituisce la dipendenza dal fumo con un'altra dipendenza. In pratica, i giovani della cosiddetta Generazione Z sostituiscono le tradizionali pause sigaretta con un break per tracannare lattine di Diet Coke ghiacciata. La tendenza sta spopolando particolarmente su TikTok negli ultimi mesi. I video mostrano giovani adulti che aprono il frigorifero per prendere una lattina di Diet Coke fredda, accompagnati da didascalie come "Solo qualcosa per alleviare la tensione" o "Tempo per la mia fridge cigarette pomeridiana".

