Coro San Marco grande successo per il concerto in duomo

complimenti entusiasti e dall’atmosfera vibrante che ha avvolto l’intera chiesa. Nonostante il caldo torrido, il coro ha saputo coinvolgere e emozionare il pubblico con le sue melodie, dimostrando ancora una volta il suo talento e la passione per la musica sacra. Un successo che conferma il ruolo centrale del Coro San Marco nella vita culturale e spirituale di Pordenone.

Nonostante il caldo torrido, un folto e attento pubblico ha affollato il Duomo Concattedrale di Pordenone nella serata di sabato 5 luglio 2025, in occasione del concerto di musica sacra organizzato dal Coro San Marco di Pordenone. L'evento ha riscosso un grande apprezzamento, testimoniato dai. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: coro - marco - concerto - duomo

Concerto Testimonianza " Testimoni di Speranza" diretta dal M° Mons. Marco Frisina Vai su Facebook

Due concerti con il Coro POlifonico Sant'Antonio Abate di Cordenons :: Segnalazione a Pordenone; Scintille di Musica nel : tre concerti con i Cameristi della Scala; CONEGLIANO: in duomo il concerto “Musica e arte del ’500”.

Portland Phoenix Chamber Choir in concerto al Festival di Musica Sacra di Pordenone - PORDENONE – Venerdì 11 luglio, alle ore 20:45, nel Duomo Concattedrale di San Marco, si terrà il quarto e ultimo appuntamento del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, giunto alla 34ª ... Segnala nordest24.it

Maîtrise, il coro di voci bianche. Concerto in Duomo e a Camaldoli - la Nazione - Concerto in Duomo e a Camaldoli Appuntamento questa sera alle ore 21 in Cattedrale e domani alla stessa ora al Monastero in Casentino. lanazione.it scrive