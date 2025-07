Como albero pericolante messo in sicurezza dai vigili del fuoco dopo il nubifragio

Dopo il violento nubifragio che ha colpito Como, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza un albero pericolante in viale Giulio Cesare, proteggendo residenti e passanti da potenziali incidenti. La loro prontezza e professionalità dimostrano ancora una volta l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza. La sicurezza della comunità resta la priorità assoluta, e grazie a questi interventi, il rischio è stato neutralizzato.

Ennesimo intervento dei vigili del fuoco nella giornata di oggi, martedì 8 luglio, dopo il nubifragio che ha colpito Como nella notte. Nello specifico, in viale Giulio Cesare, è stato messo in sicurezza un albero dal quale pendeva un grosso ramo spezzato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

