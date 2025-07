Coaching interiore e ' risveglio spirituale' seminario introspettivo con Salvatore Brizzi autore del blog La porta d' oro

Se desideri scoprire il potenziale nascosto dentro di te e intraprendere un viaggio di risveglio spirituale, non perdere l’evento con Salvatore Brizzi al Custodisca Hotel di Cesenatico. Con la sua esperienza come autore e formatore, Brizzi guiderà un seminario introspettivo che promette di trasformare la tua percezione di sé e del mondo. Un’occasione unica per approfondire la crescita personale e vivere un’esperienza indimenticabile di consapevolezza e scoperta.

Proseguono al Custodisca Hotel di Cesenatico gli incontri dedicati alla crescita personale. Giovedì 10 luglio nell’ambito della rassegna “Uomini e Donne straordinarie”, arriva a Cesenatico Salvatore Brizzi. Autore, formatore e divulgatore, noto per i suoi insegnamenti di coaching interiore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

