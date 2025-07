Cinema nei quartieri a Sant' Ermete in proiezione ' Il GGG' per il secondo appuntamento di ' Schermi erranti'

Il cinema nei quartieri di Pisa continua a sorprendere e unire la comunità con il progetto “Schermi Erranti”. Dopo il successo del primo appuntamento, torna a Sant’Ermete con il secondo episodio, portando la magia del grande schermo direttamente nel cuore dei quartieri. Giovedì 10 luglio alle 21:00, in via Emilia 236, si accenderanno i sogni e le emozioni di tutti gli spettatori, dimostrando che il cinema è davvero per tutti. Non mancate!

Prosegue il progetto di cinema itinerante che entra nei quartieri di Pisa con una nuova data. L'appuntamento stavolta, dopo la prima partecipata proiezione ai Passi di 'C'è ancora domani', è per giovedì 10 luglio alle ore 21:00, questa volta a Sant'Ermete, in via Emilia 236. Il titolo proposto in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

