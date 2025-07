Cielo grigio e nuvoloni | temporali in arrivo in Brianza

Cielo grigio e nuvoloni minacciosi avvolgono Monza e la Brianza, preannunciando un temporale in arrivo. Le immagini e le segnalazioni dei cittadini dipingono un quadro di atmosfere cupe e cieli plumbei, mentre le prime precipitazioni si fanno strada. È il momento di prepararsi: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'intenso maltempo che sta per abbattersi sulla zona.

Il cielo su Monza e Brianza in queste ultime ore si fa sempre più minaccioso, coperto di grossi nuvoloni scuri che annunciano l'arrivo della pioggia. Tantissime segnalazioni e foto di cieli plumbei e delle prime precipitazioni stanno giungendo in questi minuti alla redazione di MonzaToday dai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: cielo - nuvoloni - arrivo - brianza

Cielo grigio e nuvoloni: temporali in arrivo in Brianza; Temporali, è stata emessa una nuova allerta gialla a Monza e in Brianza; Finalmente un week end di sole, Scipione arriva in Brianza.

Cielo grigio e nuvoloni: temporali in arrivo in Brianza - Nella giornata di ieri, lunedì 7 luglio, in provincia è scatta l’allerta arancione, con previsioni di forti temporali. Secondo monzatoday.it

Il fronte temporalesco in arrivo visto da Brugherio: il video della tempesta - Immagini del cielo oscurato dall'arrivo della perturbazione atlantica che ha portato pioggia e forti venti sulla Lombardia ... Da msn.com