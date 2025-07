Cento nuovi agenti di polizia locale in servizio in Piemonte

Oggi a Torino si è celebrato un importante traguardo: cento nuovi agenti di polizia locale pronti a tutelare e servire la comunità piemontese. Durante la cerimonia di chiusura del 97° corso regionale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, si sono ufficialmente arruolati questi professionisti, simbolo di sicurezza e vicinanza ai cittadini. Un passo avanti che rafforza l’impegno della regione nel garantire una società più sicura e responsabile.

Si è svolta oggi a Torino la cerimonia di chiusura del 97° corso regionale di formazione per agenti di polizia locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino. Hanno partecipato 100 agenti neoassunti, dei quali 56 provenienti dalla Città di Torino e 44 da altri comuni e unioni montane.

Si è svolta in Piazza Carignano a Torino la cerimonia di chiusura del 97° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino. Hanno partecipato 100 agenti neoassunti

