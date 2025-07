Casarano in Festa viaggio tra musica e sapori il 12 luglio

a tutti gli amanti della buona musica, dei sapori autentici e delle tradizioni locali. Il 12 luglio, il suggestivo centro storico di Casarano si trasformerà in un palcoscenico di festa, unendo comunità e visitatori in un viaggio indimenticabile tra gusto, cultura e allegria. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per scoprire le meraviglie di Casarano e vivere un’esperienza che rimarrà nel cuore.

CASARANO - La Tradizione che unisce: "Casarano in Festa", un viaggio tra i sapori nel borgo con degustazione. La Pro loco è lieta di annunciare la 1^ edizione di “Casarano in Festa”, che si terrà il 12 luglio prossimo a Casarano, nel cuore del centro storico. Un evento imperdibile dedicato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

