Calamità naturali? dalla Regione 45 milioni per i danni subiti dal territorio nel 2025

Nel 2025, la Sicilia ha affrontato eventi calamitosi senza precedenti, subendo ingenti danni al territorio. Per rispondere a questa emergenza, il governo Schifani ha ottenuto un investimento di 45 milioni di euro, destinati a ricostruire e tutelare la regione. La recente approvazione della rimodulazione delle risorse del PR FESR 2021/27 rappresenta un passo decisivo verso una ripresa più solida e resiliente, dimostrando l’impegno concreto per il futuro della Sicilia.

Il governo Schifani ha recuperato 45 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio siciliano nel 2025. La giunta regionale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato la proposta di rimodulazione delle risorse del Pr Fesr 202127. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

