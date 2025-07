Burgesi il Comune impugna anche la disposizione sul trattamento temporaneo dei rifiuti

In un contesto in continua evoluzione ambientale, la recente impugnazione da parte del Comune di Ugento sulla disposizione regionale riguardante il trattamento temporaneo dei rifiuti apre un nuovo fronte di confronto e dibattito. La questione, che coinvolge anche l’impianto di biostabilizzazione di Burgesi, evidenzia l’importanza di trovare soluzioni sostenibili e condivise per la gestione dei rifiuti. La sfida è aperta: come si evolverà questa intricata situazione?

UGENTO – Tecnicamente la disposizione regionale che ha previsto sino al prossimo 31 luglio il conferimento nell’impianto di biostabilizzazione di Ugento, in località Burgesi, dei rifiuti indifferenziati e di quelli raccolti durante la pulizia dei cigli stradali nei diciassette comuni del bacino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: burgesi - disposizione - rifiuti - comune

Burgesi, il Comune impugna anche la disposizione sul trattamento temporaneo dei rifiuti https://ift.tt/ZN84XMb https://ift.tt/52RZNTa Vai su X

È ufficiale: riapre la discarica di Burgesi. Dal 2 al 31 luglio 2025, tornano conferimenti di rifiuti indifferenziati e da spazzamento stradale all'impianto TMB di Ugento. Clicca per dettagli: https://ozanews.it/2025/07/05/ufficiale-burgesi-riapre-i-battenti/ #UGENTO # Vai su Facebook

Burgesi, il Comune impugna anche la disposizione sul trattamento temporaneo dei rifiuti; Burgesi, il Comune impugna anche la disposizione sul trattamento temporaneo dei rifiuti; Polizia Locale, ancora controlli sul conferimento dei rifiuti: altre 148 sanzioni nel corso di verifiche di agenti in borghese.

Burgesi, il Comune impugna anche la disposizione sul trattamento temporaneo dei rifiuti - Il sindaco di Ugento chiarisce che non c’è legame tra l‘ultima disposizione dell’Ager e la delibera del febbraio scorso, già impugnata, che stabilisce la sopraelevazione della discarica. Riporta lecceprima.it

È scontro tra Comune e Regione sulla discarica in località Burgesi - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Si legge su rainews.it