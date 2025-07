Brucia la Valle di Carbonara ma mancano gli idranti antincendio | Acquedotto rurale finanziato e mai realizzato

In Valle di Carbonara, un incendio minaccia la speranza e la sicurezza della comunità, ma manca il supporto essenziale: idranti antincendio e punti di approvvigionamento. La situazione si aggrava, come denunciato dal Comitato spontaneo di cittadini e imprese, che ha inviato una diffida per evidenziare l’urgente bisogno di interventi concreti. È ora di agire prima che una tragedia diventi inevitabile.

Non ci sono punti di accesso all’acqua nella Valle di Carbonara e domenica scorsa i Vigili del Fuoco “non sapevano dove approvvigionarsi” per spegnere un principio di incendio. A denunciarlo è il Comitato spontaneo di cittadini e imprese della Valle di Carbonara che ha inviato una diffida a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Brucia la Valle di Carbonara, ma mancano gli idranti antincendio: Acquedotto rurale finanziato e mai realizzato; Basta una scintilla per provocare un disastro sul Gargano. Lusi: Pronti ad ospitare i mezzi di intervento.

