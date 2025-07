Bonus libri di testo e trasporti per l’anno scolastico 2025 2026 | al via le domande in Puglia

In Puglia, si apre ufficialmente la stagione delle opportunità per gli studenti: sono aperte le domande per il bonus libri di testo e trasporti per l’anno scolastico 2025/2026. Una misura pensata per alleggerire le famiglie e garantire a tutti un percorso scolastico senza ostacoli. Non perdere questa occasione: informati subito sui requisiti e le modalità di presentazione!

Sono ufficialmente aperte le procedure per richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 20252026, e, da quest’anno, anche per accedere all’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti mensili del trasporto pubblico locale. Una doppia misura pensata dalla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Libri testo anno scolastico 2025/2026 A partire dalle ore 12 di venerdì 4 luglio e per i successivi 30 giorni (fino alle ore 12 di lunedì 4 agosto) collegandosi al portale www.studioinpuglia.regione.puglia nella sezione “LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026”, sarà poss Vai su Facebook

