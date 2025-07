Bitonto medievale – tra pietra fede e meraviglia

ti immergeremo in un’atmosfera senza tempo, tra affreschi secolari, pietre che sussurrano storie di fede e meraviglie architettoniche. Un’escursione culturale unica nel suo genere, pensata per riscoprire le radici profonde di questa affascinante città medievale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile tra storia, arte e spiritualità a Bitonto!

Bitonto Medievale – Tra pietra, fede e meraviglia Venerdì 11 luglio – ore 19:00 Un viaggio nel cuore della Bitonto medievale, alla scoperta di chiese nascoste, antichi palazzi nobiliari e straordinarie testimonianze di un passato ricco di storia, arte e spiritualità. Durante la visita, ci. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bitonto - medievale - pietra - fede

Bitonto: Marino Pagano vince il Premio Italia Medievale sezione Editoria.

Bitonto, Cattedrale: il racconto nella pietra di Nicola Pice - 164) e pubblicato con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia nell ... Come scrive affaritaliani.it

Ritornare a Bitonto, sospesa tra splendore e oblio - Tornare a Bitonto è un atto sacro, un confronto tra la sua bellezza storica e le attuali fragilità. Da vita.it