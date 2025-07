Biennale di Venezia College Teatro la drammaturga catanese Bruna Bonanno premiata da Willem Dafoe

La drammaturga catanese Bruna Bonanno conquista la scena internazionale: premiata da Willem Dafoe al Biennale di Venezia, vince il bando College Teatro 2025/2026 con il suo potente testo "A.K.A. Jolly Roger". Tra i finalisti, la sua scrittura articolata e coinvolgente si distingue per un'indagine profonda e originale, promettendo di rivoluzionare il panorama teatrale italiano e non solo. Un traguardo che consacra il talento emergente della scena contemporanea.

