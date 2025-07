Associazione italiana giovani avvocati di Lecce | eletti nuovo presidente e consiglio direttivo

Lecce si rinnova: l’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Lecce ha eletto il nuovo presidente e il consiglio direttivo per il prossimo biennio, segnando un impegno rinnovato verso la crescita professionale e sociale dei giovani avvocati. Durante l’assemblea presso Palazzo De Pietro, si sono delineate le nuove strategie di advocacy e innovazione. Un passo decisivo verso un futuro più dinamico e condiviso per la categoria.

LECCE – Associazione italiana giovani avvocati di Lecce: nuovo presidente e consiglio direttivo per il prossimo biennio. Si è svolta presso Palazzo De Pietro, l’assemblea ordinaria della sezione locale dell’Aiga, l’associazione forense più rappresentativa a livello nazionale, per l’elezione del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

