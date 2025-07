Ascoltare le opere d’arte alla Ricci Oddi tornano le Visite sonore

Ascoltare le opere d'arte alla Ricci Oddi diventa un’esperienza ancora più coinvolgente con le visite sonore, tornate per i Venerdì Piacentini di luglio. La Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi resterà aperta senza interruzioni dalle 9:30 alle 22, offrendo ai visitatori un modo innovativo e immersivo di scoprire le sue meraviglie. Dopo il grande successo di "Al buio in Ricci Oddi", preparatevi a vivere un’altra emozionante avventura artistica, perché ogni visita è un viaggio unico nel cuore dell’arte.

In occasione dei Venerdì piacentini di luglio - venerdì 11 e 18 luglio - la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi osserverà un’apertura continuata e prolungata dalle ore 9,30 fino alle 22. Dopo il successo di "Al buio in Ricci Oddi. La Galleria come non l’avete mai vista", venerdì 11 luglio, alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it