Arriva ' La bella di Cesena' il percorso lungo il fiume Savio a sostegno della Fondazione Maratona Alzheimer

Arriva la prima edizione de “La Bella di Cesena”, un emozionante percorso lungo il fiume Savio che unisce sport e solidarietà a favore della Fondazione Maratona Alzheimer. Giovedì 10 luglio, il Podere Leoni si trasformerà in un vivace palcoscenico di competizione e divertimento, celebrando la tradizione locale della pesca bianca. Il percorso, con partenza alle 18.30 da via Sant’Anna, zona concessionarie, si potrà vivere come un’occasione unica di coinvolgimento e supporto.

Giovedì 10 luglio al Podere Leoni di Cesena si svolge la prima edizione de "La bella di Cesena", un percorso ludico competitivo che omaggia la varietà di pesca bianca originaria proprio della zona di Cesena. Il percorso, con partenza alle ore 18.30 da via Sant'Anna, zona concessionarie, si potrà.

