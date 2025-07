Archeo trekking - le pietre tagliate

Sabato alle 19.00, unisciti a "Archeo Trekking - Le Pietre Tagliate" per un'affascinante escursione notturna tra le meraviglie del paesaggio carsico. Attraverseremo boschi antichi e scopriremo le storie sepolte sotto le pietre scolpite dal tempo, lasciandoci affascinare dalle ondulazioni e dalle formazioni naturali uniche. Un'occasione speciale per immergersi nella storia millenaria di questo territorio unico: una passeggiata che rimarrà nel cuore di chi cerca avventure autentiche.

Sabato 12 ore 19.00 appuntamento con "Archeo Trekking - Le Pietre Tagliate". Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso un territorio caratterizzato dalle tipiche ondulazioni del paesaggio carsico dovute alla presenza di lame e doline tra i bassi dossi arrotondati. Passeggeremo nel bosco di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sabato 12 luglio – ore 19:00 Archeo Trekking – Le Pietre Tagliate | Bitonto Un viaggio nella natura e nel tempo, tra le lame, le doline e le dolci alture del paesaggio carsico dell'Alta Murgia. Cammineremo nel cuore del Bosco comunale di Bitonto, tra profu

