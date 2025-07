Andrea Russo è morto a Orio risucchiato dal motore di un aereo

Tragedia questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio, dove il 35enne Andrea Russo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo. L'incidente ha causato la temporanea chiusura dello scalo bergamasco, gettando nello sconforto l'intera comunità . Sacbo, la società gestore dell’aeroporto, aveva inizialmente comunicato dettagli drammatici, sottolineando la gravità della situazione. Resta da capire come si possa prevenire una tragedia così inaccettabile, affinché nessuno debba più vivere momenti così devastanti.

Martedì mattina, il 35enne Andrea Russo è morto risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio. L'incidente ha provocato la chiusura dello scalo bergamasco per circa due ore, a partire dalle 10.20. Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Bergamo, aveva inizialmente parlato di un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per indagare circa la dinamica della morte di Andrea Russo, risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio.

L'uomo di Calcinate è arrivato con la sua Fiat 500 rossa "piena di ogni tipo di materiale" al parcheggio dello scalo bergamasco ed è riuscito a entrare sulla pista attraverso una porta.