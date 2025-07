Anagni tre giorni di cultura a casa Barnekow

Preparati a vivere tre serate di cultura e musica indimenticabili ad Anagni, presso Casa Barnekow. Venerdì 11 luglio alle 21:00, l’atmosfera si accende con il concerto di Neos Voices Vocal Group, che trasformerà la scalinata esterna in un palcoscenico vibrante, unendo gospel moderno e pop internazionale. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella musica, condividendo emozioni e sorrisi sotto le stelle. Non mancare!

VENERDì 11 LUGLIO, ore 21:00 In collaborazione con l’Associazione Neos Kronos di Colleferro POP-NON-STOP CON NEOS VOICES VOCAL GROUP La scalinata esterna di Casa Barnekow, per la prima volta, diventa palcoscenico di un evento musicale unico, fra gospel moderno e pop italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

