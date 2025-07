Allenamenti a porte aperte tour del Viola Park e amichevoli | tutte le info sul ritiro della Fiorentina

In attesa dell’ufficialità di Stefano Pioli, la Fiorentina apre le porte ai suoi tifosi con un tour del Viola Park e amichevoli nel ritiro dal 14 al 25 luglio. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’atmosfera viola, seguire gli allenamenti a porte aperte e sostenere i giocatori durante le sfide amichevoli. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e non perdete questa stagione ricca di emozioni!

In attesa dell'ufficialità di Stefano Pioli, la Fiorentina ha reso noto tutte le informazioni per i tifosi per seguire la prima parte del ritiro che si svolgerà dal 14 al 25 luglio al Viola Park. Come l'anno scorso infatti, i tifosi potranno prendere parte agli allenamenti della squadra, inoltre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: allenamenti - viola - park - tutte

Fiorentina, Dzeko è già pronto: dieta e allenamenti a ritmo serrato per vincere in viola - Dzeko, pronto a rispondere alle sfide della Fiorentina, è già in Croazia per un allenamento su misura.

FIORENTINA - Raduno con allenamenti aperti e due amichevoli al Viola Park https://ift.tt/Ij9f1mK Vai su X

Giornata intensa di lavoro al Viola Park per i 150 rappresentanti delle Affiliate viola che hanno preso parte al Clinic, l’ultimo appuntamento formativo... Vai su Facebook

Fiorentina, via al ritiro il 14 luglio: allenamenti al Viola Park e amichevoli in vista della tournée inglese; Ritiro al Viola Park 2025: Tutte le info -; Allenamenti a porte aperte, tour del Viola Park e amichevoli: tutte le info sul ritiro della Fiorentina.

Allenamenti a porte aperte, tour del Viola Park e amichevoli: tutte le info sul ritiro della Fiorentina - In attesa dell'ufficialità di Stefano Pioli, la Fiorentina ha reso noto tutte le informazioni per i tifosi per seguire la prima parte del ritiro che si svolgerà dal 14 al 25 luglio al Viola Park. Come scrive firenzetoday.it

L’agenda. Lunedì via al ritiro con festa al Park. Allenamenti, le date delle porte aperte - La stagione 2025/26 della Fiorentina prenderà ufficialmente il via lunedì 14 luglio, con l’inizio del ritiro pre- Riporta msn.com