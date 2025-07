All' anfiteatro romano di Ancona le melodie travolgenti dei Carmina Burana | dall’International Opera Choir un inno alla vita e all’amore

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile sotto le stelle: l’Anfiteatro romano di Ancona si trasformerà in un palcoscenico magico il 12 luglio alle 21, quando l’International Opera Choir e la direzione di Gea Garatti Ansini daranno voce ai Carmina Burana di Carl Orff. Un evento che celebra la vita, l’amore e la passione, coinvolgendo il pubblico in un crescendo di emozioni. Un’occasione da non perdere per lasciarsi travolgere dalla musica e sognare ad occhi aperti.

ANCONA - L’Anfiteatro romano di Ancona ospiterà il 12 luglio sera alle 21 i Carmina Burana di Carl Orff, un travolgente inno alla forza del destino, all’amore e al piacere sensuale. La direzione di Gea Garatti Ansini e l’International Opera Choir regaleranno una versione potente e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

