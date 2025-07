A Nettuno arriva il TTS Street Food

Preparati a deliziarti con i sapori più autentici e irresistibili! Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, Nettuno si trasforma nel regno dello street food grazie al TTS Street Food, un evento imperdibile sulla splendida terrazza dello Scacciapensieri. Vent'chef pronti a conquistare il palato ti aspettano per un’esperienza culinaria unica, all'insegna della buona cucina e dell’atmosfera vivace sul mare. Non mancare, perché questa festa gastronomica promette di regalarti momenti indimenticabili!

