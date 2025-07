A fuoco rifiuti e sterpaglie numerosi incendi a Catania | 105 gli interventi conclusi

In una giornata segnata da oltre 100 interventi dei vigili del fuoco, Catania si è trovata a fronteggiare una serie di incendi che hanno messo a dura prova il territorio. Tra sterpaglie, rifiuti e boschi in fiamme, i soccorritori sono stati impegnati senza sosta per contenere i danni e proteggere cittadini e ambiente. La lotta contro questi roghi continua: le località interessate e gli sforzi in corso testimoniano l'urgenza di un'azione preventiva e tempestiva.

Sono stati 105 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco per domare i roghi sviluppati nella giornata di oggi in tutto il territorio della provincia di Catania. Sono 12 gli interventi ancora in corso per incendio sterpaglie, incendio bosco e rifiuti. Le località interessate sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

