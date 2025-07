A Francavilla Fontana torna Cibaria | enogastronomia tra cultura e sostenibilità

A Francavilla Fontana, l’appuntamento più gustoso dell’estate sta per tornare: Cibaria 2024. Questa seconda edizione promette di unire delizie enogastronomiche, cultura autentica e pratiche sostenibili in un mix irresistibile. Sabato 12 luglio, la città si trasformerà in un palcoscenico di sapori e tradizioni, invitando tutti a scoprire il valore del cibo come patrimonio culturale e risorsa per il futuro. Un evento da non perdere!

FRANCAVILLA FONTANA - Tutto pronto per la seconda edizione di Cibaria, l'iniziativa enogastronomica tra cultura e sostenibilità che prenderà ufficialmente il via sabato 12 luglio, a Francavilla Fontana. "Cibaria - commenta l'assessore al turismo e alle attività produttive Carmine Sportillo - è un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

